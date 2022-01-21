محافظ ديالى يروي التفاصيل الكاملة لحادثة استشهاد 11 جندياً في العظيم

2022/01/21 | 11:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الجمعة، عن التفاصيل الكاملة لحادثة استشهاد 11 جندياً بينهم ضابط في العظيم.وقال التميمي في تصريح صحفي، إن “الاعتداء تم على أفراد من الفرقة الأولى في منطقة العظيم ،في المنطقة الفاصلة مع حدود محافظة صلاح الدين”، مشيراً الى أن “السبب الرئيسي هو إهمال المقاتلين في تنفيذ الواجب ،لأن […]

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