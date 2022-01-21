مقتل 11 جنديا عراقيا في هجوم لداعش

2022/01/21 | 11:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل 11 جنديا عراقيا، الجمعة، في هجوم لتنظيم داعش في ناحية العظيم بمحافظة ديالي، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

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