اليوم.. العراق يواجه أوغندا في بغداد

2022/01/21 | 11:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد يواجه المنتخب الوطني بكرة القدم اليوم الجمعة ضيفه الاوغندي في الاطار الودي على ملعب الحبيبية.وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المنتخب الوطني اختتم تحضيراته يوم امس تحضيراً لمواجهة أوغندا مساء اليوم على ملعب الحبيبية”.واوضح ان “جميع اللاعبين جاهزين لمواجهة اليوم، والاتحاد […]

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