العراق يتصدر الدول العربية بحجم الاصابات بكورونا

2022/01/21 | 11:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر إحصاء لرويترز، أن أكثر من 338.52

‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة

أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على

مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد

الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة

ملايين و917577.

وتم تسجيل إصا

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