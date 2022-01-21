الأمم المتحدة: الثلوج تتسبب بأضرار بالغة في مخيمات النازحين

2022/01/21 | 11:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الأمم المتحدة إنه بسبب تساقط

الثلوج بغزارة هذا الأسبوع، لحقت أضرار

بالغة في المخيمات الواقعة في شمال غرب

سوريا، حيث انهارت بعض الخيام على رؤوس

قاطنيها.

وبحسب التقارير الأولية الصادرة عن

مكتب ال

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