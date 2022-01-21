2022/01/21 | 11:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على رجل وامرأة بتهمة الاتجار بالبشر في بغداد.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تمكنت مفارزها في مكتب إجرام القدس من القاء القبض على متهمين اثنين (رجل وامرأة) مطلوبين عن قضية اتجار بالبشر”.وأضافت انه “تم عرضهما أمام أنظار قاضي […]

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