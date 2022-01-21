2022/01/21 | 11:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت تقارير بانتشار مرض نزفي كالنار في الهشيم بين مجموعات الأرانب في أمريكا.وتعاني الأرانب في العديد من الولايات الأمريكية، البرية والداجنة، من فيروس شديد العدوى يسبب مرض نزيف الأرانب – وهي حالة تقتل ما بين 80٪ إلى 100٪ من جميع الحيوانات المصابة.ومع فترة حضانة من ثلاثة إلى تسعة أيام، يتجلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيروس قاتل يترك الأرانب تنزف حتى الموت بشكل جماعي!) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيروس قاتل يترك الأرانب تنزف حتى الموت بشكل جماعي!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).