التخطيط: 38 بالمئة من أطفال العراق يعانون الفقر

2022/01/21 | 11:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة التخطيط،اليوم الخميس، أن نسبة الفقر بين الأطفال بلغت 38% في العراق.وقال عبد الزهرة الهنداوي إن “هناك أقل من نصف مليون طفل عامل في العراق”، مبيناً أن “نسبة الفقر بين الأطفال ارتفعت إلى 38%، فيما بلغت نسبة الفقر في العراق بلغت 25 بالمئة”.وأضاف أن “عمالة الأطفال تستوجب إيجاد حل جذري، إذ أن …

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