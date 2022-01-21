شمس ساطعة في السليمانية.. والطوارئ تحذر من الخروج

2022/01/21 | 11:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حذرت لجنة الطوارئ في محافظة السليمانية، الجمعة، السكان والسائقين من مغادرة منازلهم، بعد سطوع الشمس، وذلك بسبب المخاطر جرّاء الثلوج التي اجتاحت المدينة يوم أمس.

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وقال اللجنة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (21 كانون الثاني 2022): إن "الشوارع داخل المدينة وخارجها ما تزال متجمدة، وهناك مخاطر من إحتمالية وقوع حوادث مرورية".

وأضافت، "نرجو ونطلب من السائقين عدم مغادرة منازلهم بأي شكل من الأشكال وعدم القيادة، ولا يوجد طريق آمن حتى الساعات المقبلة..



ونأمل ألّا تتعرضوا لحوادث وكوارث مرورية".

وتوقفت سقوط الثلوج في المدينة، بعد استمرارها ليومين، حيث تعطلت الحياة بشكل كامل، لكنها شهدت صباح اليوم، أجواءً شتوية معتدلة، بعد طلوع الشمس، وبدء الثلوج بالذوبان.

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