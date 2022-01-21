واسط تعلق على ازمة اسطوانات الغاز وارتفاع اسعارها

2022/01/21 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

علقت الحكومة المحلية في محافظة واسط، اليوم الجمعة، على ازمة اسطوانات الغاز في المحافظة وارتفاع اسعارها.

وقال نائب محافظ واسط عادل الزركاني لوكالة (بغداد اليوم)، ان "المحافظة تتابع مع فرقنا الرقابية ارتفاع سعر اسطوانة الغاز من 6 الاف الى 10 الاف".

وشار الى شكوى " المواطنين من ارتفاع اسعار الاسطوانات، مبينا، ان "معمل تعبئة الغاز الان بطاقة انتاجه جيدة، حسب المتابعة مع اصحاب محطات الغاز".

واضاف، ان " اصحاب المحطات قالوا ان كميات الغاز المجهز لهم انخفضت من 3 شاحنات الى واحدة يوميا".

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