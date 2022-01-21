لزعيم !! لوحات قصصية عن الحمير - نبيل عودة

2022/01/21 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة الزعيم !!لوحات قصصية عن الحمير 1 - حمار ابيض وذكيكثيرا ما ادعى الحمار الأبيض بقدرته على التمييز بين الخواص ذات القيمة والخواص الطارئة.



طرح على عموم حمير الخان وحمير البلد والحمير من الزوار والبلدات الشقيقة، تفسيرا قريبا لما طرحه الفيلسوف الاغريقي أرسطو عن نفس الموضوع.



والحق يقال ان الحمار الأبيض لم يسمع بأرسطو، وأرسطو لم يفكر ان حمارا ما قد يصير فيلسوفا في زمن قادم، يكون من ......





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