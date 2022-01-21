حكاية النبي موسى والراعي في المثنوي - عبدالجبار الرفاعي

2022/01/21 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجبار_الرفاعي إيمانُ القلب متوهجٌ عفويٌ يتدفقُ بحميمية بلا تكلّف وافتعال، يتمثّلُ هذا الإيمانُ في حالة من التديّن الرحماني.



التديّنُ الرحماني الذي يعيشه معلمو الروح الكبار، يعيشه أيضًا أناسٌ بسطاء، كلٌّ من الصنفين يتذوقُه ويعبّر عنه على شاكلته، وهو أكثر أشكال التديّن حضورًا في حياة العمال والفلاحين وكبار السن والعجائز.



في التديّن الرحماني القلبُ هو الطريقُ إلى الله، إنه تديّنٌ تُبهِج الإنسانَ فيه أنوارُ البصي ......





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