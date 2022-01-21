2022/01/21 | 11:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oCyRk6peEX8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عصام الفيلي : بعض القوى تخشى من نجاح الصدر في تقديم منجزات بالفترة المقبلة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عصام الفيلي : بعض القوى تخشى من نجاح الصدر في تقديم منجزات بالفترة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).