هل ستسافر قريبًا؟ إليك 3 أمور للحفاظ على صحتك خلال رحلتك

2022/01/21 | 11:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يتفادى فيه الأشخاص التفكير بأنهم معرضون للإصابة بالمرض أو الأذى خلال رحلاتهم، إلا أنّ مثل هذه الأمور تحدث في بعض الأحيان.لذا، أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض 3 أمور يمكن أن تساعدك للحفاظ على صحتك خلال السفر.

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