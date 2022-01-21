محافظ ديالى يروي تفاصيل حادثة استهداف 11 جندياً في العظيم

2022/01/21 | 11:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالىكشف محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الجمعة، عن التفاصيل الكاملة لحادثة استشهاد 11 جندياً في العظيم.وقال التميمي للوكالة الرسمية إن “الاعتداء تم على أفراد من الفرقة الأولى في منطقة العظيم ،في المنطقة الفاصلة مع حدود محافظة صلاح الدين”، مشيراً الى أن “السبب الرئيسي هو إهمال المقاتلين في تنفيذ الواجب، لأن المقر محصن بالكامل، …

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