عمليات ديالى تفتح تحقيقاً بحادثة استشهاد 11 جندياً جراء هجوم داعشي

2022/01/21 | 11:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات ديالى ،اليوم الجمعة، فتح تحقيق بحادث استشهاد 11 جندياً جرّاء تعرض إرهابي في حاوي العظيم.

وقال إعلام عمليات ديالى إن قائد عمليات ديالى وصل الى مكان الحادث لاستطلاع الموضوع، مشيراً الى أن أي حادث يحصل يكون هناك تحقيق داخلي من قبل القيادات العسكرية.

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