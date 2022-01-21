نائب يكشف عن فساد في شراء خيم النازحين والسلات الغذائية

2022/01/21 | 12:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف العزم احمد الجبوري، الجمعة، عن وجود ملفات فساد بشراء الخيم والسلات الغذائية للنازحين، مبينا ان مجلس الوزراء لم يتابع ماتم صرفه من اموال للنازحين.وقال الجبوري في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” هناك فساد في شراء خيم النازحين والسلات الغذائية وان مجلس الوزراء لم يتابع ماتم صرفه من […]

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