تحالف العزم يدعو الحكومة الاتحادية لتخصيص مبالغ لانهاء معاناة النازحين

2022/01/21 | 12:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي اليوم الجمعة، الحكومة الاتحادية لتخصيص مبالغ من اجل انهاء معاناة النازحين.وقال السامرائي في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “نتابع باهتمام وقلق بالغين معاناة أهلنا من سكان المخيمات والمنازل المتهالكة في المناطق المدمرة من الظروف العصيبة والكارثية بسبب الأوضاع الجوية والمعاشية والخدمية”.وأضاف انه “ولأجل ذلك […]

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