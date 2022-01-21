2022/01/21 | 12:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حالة ولادة نادرة حدثت في شرق الهند، ولد عجل برأسين في 15 يناير، وفقًا لرويترز، ويعاني العجل من حالة طبية نادرة تسمى تعدد الرأس، وتقول السلطات المحلية إن فرصة بقاء الحيوان على قيد الحياة منخفضة، وولد عجل بنفس الحالة العام الماضي في مقدونيا الشمالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد عجل برأسين.. ولادة نادرة في الهند تثير الدهشة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد عجل برأسين.. ولادة نادرة في الهند تثير الدهشة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).