من هو المؤمن؟ - روژێار جمال علي

#روژێار_جمال_علي المؤمن الحقيقي هو الشخص الذي فقد حريته في الظلام الدامس، وهو في الأسَر.
كلمة "دُنيا" العربية التي دخلت لَلُغتنا تصف بوضوح هوية الإسلام بأكملها.
يقول محمد: "الدنيا سَجن المؤمنين وجنة الكافرين".
في السجن ، لا يمكن لأي شخص أن يكون سعيدًا ، فهو يُحصي ايام سَجنهِ، و يحلُم بمتى ستنتهي حياته في السجن وينجو، (يموت).
وفقًا لمفهوم الاسلام ، فإن كل ما يربط الإنسان بالوجود هو وَهَم.
ومع ذلك ، إذا ......
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