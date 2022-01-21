من هو المؤمن؟ - روژێار جمال علي

2022/01/21 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#روژێار_جمال_علي المؤمن الحقيقي هو الشخص الذي فقد حريته في الظلام الدامس، وهو في الأسَر.



كلمة "دُنيا" العربية التي دخلت لَلُغتنا تصف بوضوح هوية الإسلام بأكملها.



يقول محمد: "الدنيا سَجن المؤمنين وجنة الكافرين".



في السجن ، لا يمكن لأي شخص أن يكون سعيدًا ، فهو يُحصي ايام سَجنهِ، و يحلُم بمتى ستنتهي حياته في السجن وينجو، (يموت).



وفقًا لمفهوم الاسلام ، فإن كل ما يربط الإنسان بالوجود هو وَهَم.



ومع ذلك ، إذا ......





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