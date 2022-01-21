وبينار حول مشاركة المرأة السياسية – - رانية مرجية

2022/01/21 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رانية_مرجية شاركت المديرة التنفيذية لمؤسسة الجنوسة للدراسات والاستشارات في الأردن الدكتورة هبه حدادين وبينار كمتحدثة عبر تطبيق زوم حول مشاركة المرأة الاردنية في الحياة السياسية وذلك ضمن الأنشطة التي تنفذها مؤسسة حوار للتنمية المجتمعية التي تديرها بجدارة الدكتورة ايمان عبد الرحمان مع لجنة الانتخابات والمتحدث باسم الانتخابات المركزية الأستاذ احمد أبو عرة شارك بالإضافة للدكتورة هبة كل من الأستاذة امال قرشية مدير ......





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