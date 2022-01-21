كريستوف لوكسنبيرغ - مصير مخطوطات صنعاء - فضيحة بكل المعايير - سامي الذيب

2022/01/21 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب سألني الكثيرون أين هي مخطوطات صنعاء وما هو مصيرها.وكل مرة أجيب لا اعرف.



فطرحت هذا السؤال على أستاذنا كريستوف لوكسنبيرغ.



وهذه هي إجابته.ما ذكره في هذا الشريط صادم ويجب أن لا نسكت عليه.



عمموا هذا الشريط في جميع وسائل الإتصال الإجتماعي وبلغوه للقاصي والداني.إنها فضيحة بكل المعايير

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