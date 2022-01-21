2022/01/21 | 12:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gRjhy9ZuhnU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عصام الفيلي : الصدر قد يتأثر بمرجعية النجف ولكن لن يتأثر بقآني أو غيره) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عصام الفيلي : الصدر قد يتأثر بمرجعية النجف ولكن لن يتأثر بقآني أو غيره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).