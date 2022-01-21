وفد أمنى رفيع يصل العظيم للتحقيق في المجزرة

2022/01/21 | 12:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وفد أمنى رفيع ،اليوم الجمعة، ديالى على خلفية مجزرة مقر سرية الجيش والتي راح ضحيتها 11 منتسباً في القوات الأمنية.

وقال مصدر مطلع، إن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبد الأمير الشمري ورئيس اركان الجيش الفريق الأول الركن عبد الامير يار الله وصلا، الى محافظة ديالى بعد الهجوم الارهابي في ناحية العظيم.

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