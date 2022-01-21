التميمي: اهمال المقاتلين أسفر عن استشهاد 11 جنديا في العظيم

2022/01/21 | 12:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف محافظ ديالى مثنى التميمي ،اليوم الجمعة، عن التفاصيل الكاملة لحادثة استشهاد أحد عشر جندياً في العظيم.

وقال التميمي إن الاعتداء تم على افراد من الفرقة الاولى في منطقة العظيم المنطقة الفاصل مع الحدود الفاصلة مع محافظة صلاح الدين، مشيرا الى أن السبب الرئيسي هو اهمال المقاتلين لان المقر محصن بالكامل وتوجد كاميرا حرارية وتوجد نواظير ليلية ويوجد ايضاً برج مراقبة كونكريتي.

وأضاف أن “العراقيين يخوضون حرباً عالمية ضد الإرهاب ما يحتاج الى تسخير جميع امكانيات وزارة الدفاع للقضايا الفنية وانشاء منظومة فنية من كاميرات ونواظير ليلة وسواتر لتحصين الحدود الفاصلة مع محافظة صلاح الدين”، مؤكداً أن “القوات الأمنية ستقوم بعمليات مضادة والعمليات مستمرة ضد العصابات الارهابية”.

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