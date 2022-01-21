تصنيف جديد لاقوى جيوش العالم.. العراق في اي مرتبة؟

2022/01/21 | 12:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

في تصنيف جديد لاقوى الجيوش في العالم من غير القوى النووية جاءت الولايات المتحدة في المركز الاول كاقوى جيش في العالم، فيما جاءت روسيا في المركز الثاني تلتها الصين، ثم الهند، وبعدها اليابان.

وقال مركز “globalfirepower” المتخصص بالشؤون العسكرية انه على صعيد الشرق الاوسط حلت مصر في المرتبة 12، وتركيا في المرتبة 13، فيما جاءت إيران بالمرتبة 14 اما اسرائيل فقد جاءت في المرتبة 18 ، والسعودية المركز العشرين متجاوزة دولا متقدمة مثل كندا وبولندا والسويد وجنوب إفريقيا.

ووضع هذا التصنيف الجزائر في المرتبة 31، فيما حل العراق في المرتبة 34، والإمارات بالمرتبة 36، وأتت سوريا في المرتبة 47، والمغرب في المرتبة 55، والكويت في المرتبة 71، تلتها ليبيا في المرتبة 72، فالسودان بالمرتبة 73، ثم تونس في المرتبة 74، والأردن في المرتبة 75.

وحلت قطر في هذا التصنيف لأقوى جيوش العالم في المرتبة 77، وبعدها سلطنة عمان في المرتبة 78، فيما وضعت اليمن في المرتبة 80، وجاء لبنان في المرتبة 114.

يشار إلى أن هذا التصنيف العالمي لأقوى الجيوش، يوضع بالاعتماد على أكثر من 50 عاملا لتحديد مكانة القوة العسكرية لأي دولة، مع الأخذ في الاعتبار القوة العسكرية والمالية والقدرات اللوجستية والعامل الجغرافي، في حين لا تحسب القوة النووية في هذا التصنيف الذي يعتمد على قياس القوة العسكرية التقليدية فقط.

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