وفد أمني برئاسة رئيس أركان الجيش يصل إلى موقع مجزرة العظيم في ديالى

2022/01/21 | 12:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ▪️وفد أمني برئاسة رئيس أركان الجيش يصل إلى موقع مجزرة العظيم في ديالى

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