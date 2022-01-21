نائب: القوات الاميركية تدعم الدواعش في وادي حوران

2022/01/21 | 12:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم النائب ن كتلة الصادقون علي تركي، الجمعة، القوات الاميركية بدعم المجاميع الارهابية المتواجدة في وادي حوران ضمن الانبار، مبينا ان بقاء القوات الاميركية له الدور الاكبر في حماية داعش الارهابية.وقال تركي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” داعش اليوم هو صناعة سياسية لاكمال ما بدوا به وان بقاء القوات الاميركية […]

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