بعد هجمات متكررة في ديالى..العزم يدعو لعملية امنية ضد داعش

2022/01/21 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

دعا تحالف عزم، اليوم الجمعة، الجهات المعنية لعمليات امنية واسعة ضد داعش في ديالى، جاء هذا على خلفية خروقات امنية متكررة في المحافظة.

وقال القيادي في التحالف أمجد الدايني في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم) إن "هجوم داعش بمنطقة العظيم يدعو قواتنا إلى ضرب عناصر التنظيم الإرهابي، ونحن نستنكر مثل تلك الخروقات سواء في ديالى او المحافظات الأخرى".

وأضاف ان "ما حدث من استشهاد للقوات الأمنية راح ضحيتها 11 منتسباً في القوات الأمنية بينهم ضابط، يدعونا لتنظيف تلك المناطق من الإرهابيين، ومنع تكرار مثل تلك الخروقات".

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