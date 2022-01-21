بعد وفاة نازحين بسبب الثلوج.. صورة بلاسخارات تثير استياء النشطاء

2022/01/21 | 12:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثارت صورة جنين بلاسخارات، المبعوثة الأممية إلى العراق، جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في الثلج على إحدى جبال إقليم كردستان.

وتزامن نشر بلاسخارات لصورتها بعد وفاة نازحين في مخيمات النزوح بسبب موجة البرد التي تضرب العراق منذ أيام.

وعبر بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم مما وصفوه لا مبالاة المسؤولة الأممية لحياة النازحين.

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