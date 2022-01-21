مكافحة الاجرام: القبض على “رجل وامرأة” بتهمة الاتجار بالبشر في بغداد

2022/01/21 | 12:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على رجل وامرأة بتهمة الاتجار بالبشر في بغداد.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تمكنت مفارزها في مكتب إجرام القدس من القاء القبض على متهمين اثنين (رجل وامرأة) مطلوبين عن قضية اتجار بالبشر”.وأضافت انه “تم عرضهما أمام أنظار قاضي التحقيق […]

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