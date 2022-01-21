2022/01/21 | 12:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عددت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، 7 روايات لروسيا وصفتها بـ"أكاذيب مضللة" تجاه أوكرانيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خارجية أمريكا تعدد 7 "أكاذيب" روسية حول أوكرانيا وما "الحقيقة") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خارجية أمريكا تعدد 7 "أكاذيب" روسية حول أوكرانيا وما "الحقيقة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).