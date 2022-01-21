سقوط 11 شهيداً بهجوم إرهابي لداعش في حاوي العظيم

2022/01/21 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر أمنى في ديالى ،اليوم-الجمعة، بسقوط 11 شهيداً من الجيش العراقي بينهم ضابط بهجوم لداعش في أطراف ناحية العظيم.

وقال المصدر ان أكثر من عشرة عناصر من تنظيم داعش الارهابي شنوا هجوما مباغتا فجر الجمعة على مقر للجيش العراقي بين قرى الطالعة وام الكرامي غربي ناحية العظيم، ما ادى الحادث الى سقوط 11 جندياً ضحية بينهم ضابط.



وأضاف ان تعزيزات قتالية وصلت الى مكان الحادث للاسناد واحباط التعرض الذي يعد الأعنف منذ سنوات.

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