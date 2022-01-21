روسيا ترسل كتيبتين من منظومات الدفاع الجوي “إس-400” إلى بيلاروس

2022/01/21 | 12:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنها أرسلت كتيبتين من منظومات الدفاع الجوي “إس-400” من الشرق الأقصى إلى بيلاروس.وقالت الوزارة في بيان إنه تم تحميل المنظومات الصاروخية على منصات السكك الحديدية.وقال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، في وقت سابق، إنه في إطار اختبار قوات رد الفعل التابعة لدولة […]

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