2022/01/21 | 12:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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رئيس الجمهورية: الهجوم الإرهابي في ديالى محاولة خسيسة وفاشلة لاستهداف أمننا » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 12:40

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