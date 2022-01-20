وزير الخارجيَّة من بروكسل : يؤكّد عودة 4000 مُهاجراً عراقياً بشكل طوعيّ

2022/01/21 | 12:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، يوم

الخميس المُوافق 2022/1/20، على هامش زيارته

إلى بروكسل، المفوضة الأوروبيّة للشؤون

الداخليّة والهجرة السيّدة يلفا

جوهانسون، وجرى خلال اللقاء بحث

العلاقات الثنائيَّة

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