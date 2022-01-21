تصنيف جديد لاقوى جيوش العالم.. اين موقع العراق فيها

2022/01/21 | 12:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تصنيف جديد لاقوى الجيوش في العالم

من غير القوى النووية جاءت الولايات

المتحدة في المركز الاول كاقوى جيش في

العالم، فيما جاءت روسيا في المركز

الثاني تلتها الصين، ثم الهند، وبعدها

اليابان.

وقال مركز

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