القبض على رجل وامرأة بتهمة الاتجار بالبشر في بغداد

2022/01/21 | 12:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت مديرية مكافحة الاجرام، إلقاء القبض على رجل وامرأة بتهمة الاتجار بالبشر وآخرين بالسرقة والتزوير في بغداد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد مكتب القدس تمكن من إلقاء القبض على متهمين اثنين (رجل وامرأة) مطلوبين عن قضية اتجار بالبشر حيث تم عرضهما أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهما وفق أحكام المادة (6) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر".

وأضاف البيان أنّ "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد نفذت عددًا من أوامر القاء القبض خلال حصيلة الممارسات الأمنية التي أجرتها خلال الـ(24) ساعة الماضية في جانبي الكرخ والرصافة، إذ تم القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ودراجات نارية، ومتهمين آخرين بتزوير مستمسكات رسمية، ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة، فضلًا عن ضبط عجلة والقبض على حائزها لوجود إشارة ضبط عليها في قاعدة البيانات".

وأشار البيان إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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