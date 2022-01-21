القبانجي: نؤيد المساعي الرامية لتوحيد الكتل الشيعية وتشكيل حكومة قوية

2022/01/21 | 12:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو الهيئة القيادية في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، السيد صدرالدين القبانجي، اليوم الجمعة، اننا نؤيد مساعي توحيد كتلتي الاطار والتيار لاعتقادنا ان في هذا الخيار امكانية النجاح في تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة الازمات.وقال السيد القبانجي في بيان، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، اننا “نؤيد مساعي توحيد كتلتي الاطار والتيار […]

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