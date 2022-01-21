العثور على جثة رجل محاطة بأكثر من 100 ثعبان في امريكا

2022/01/21 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… عثرت الشرطة الأمريكية، على رجل من ولاية ماريلاند، ميتا في منزله محاطا بأكثر من 100 ثعبان سام وغير سام.وقال مسؤولون، بحسب صحيفة “نيويورك بوست”، إن الشرطة استجابت لاتصال وردها من أحد جيران الضحية، البالغ من العمر 49 عاما، الذي أبلغها أنه رأى الرجل ملقى على الأرض فاقدا للوعي بعد أن ذهب […]

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