2022/01/21 | 13:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة تنعى شهداء هجوم ديالى وتؤكد: القصاص من الإرهابيين سيكون قريبا

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