بالأرقام .. تعرف على أكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا

2022/01/21 | 13:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 341 مليون إصابة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي عدد الوفيات في العالم إلى نحو 5.6 وفاة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ860.146 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 69.270.651 اصابة.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ622.476 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 23.595.178.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 487.693 وإجمالي إصابات 38.218.773.

وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ317.523 وإجمالي إصابات 10.754.905.

وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 302.112 وإجمالي إصابات 4.495.310.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 203.750 وإجمالي إصابات 2.723.166.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 153.710 وإجمالي إصابات 15.718.193.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.199 وإجمالي إصابات 4.277.644

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 142.590 وإجمالي إصابات 9.418.256.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 132.152 وإجمالي إصابات 6.236.567.

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