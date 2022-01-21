2022/01/21 | 13:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد قائم مقام قضاء القائم بمحافظة الأنبار، أحمد المحلاوي، باتخاذ إجراءات أمنية مشددة على الشريط الحدودي مع سوية، بعد تفجير سجن بمحافظة الحسكة السورية.

وقال المحلاوي إن إجراءات مشددة اتخذت لتأمين الحدود العراقية السورية بشكل كامل، من تأهب وانتشار قوات حرس الحدود والقوات الساندة لها، على طول الشريط الحدودي، لمنع أية تسلل إلى الأراضي العراقية، بعد تفجير سجن غويران في الحسكة وفرار عدد من سجناء تنظيم داعش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود مع سورية لمنع تسلل عناصر داعش) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود مع سورية لمنع تسلل عناصر داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).