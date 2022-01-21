إصابة وزير الدفاع الإسرائيلي بكوفيد-19

2022/01/21 | 13:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إصابته بكوفيد-19، في خضم موجة جديدة من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد.

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