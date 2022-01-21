2022/01/21 | 13:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أصبح المنتخب الوطني بكرة اليد، قريباً من التأهل إلى كأس العالم بعد عبوره الدور الأول من بطولة كأس آسيا الـ20.وقال المنسق الاعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المنتخب الوطني بكرة اليد اصبح قريباً من التأهل الى كأس العالم بعد نجاحه بعبور الدور الاول”.واوضح ان “قرعة مجموعات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يقترب من التأهل إلى كأس العالم بكرة اليد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يقترب من التأهل إلى كأس العالم بكرة اليد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).