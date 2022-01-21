وإذا الموؤودة سئلت/ بونابارت يُبعث حيّا - الطايع الهراغي

2022/01/21 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطايع_الهراغي "ألقينا الحَبّ إلى العلماء فلقطوا إلاّ ما كان من سفيان الثوّريّ فقد أعيانا فرارا" (أبو جعفر المنصور)"عفوا فلست بسيدي حتّى تكون رسالتي عنوانها: يا سيّدي".



(إبراهيم الكبسي ) "الخطابة هي الكفاءة في رفع الكذب إلى مرتبة الطّرب، وفي الخطابة يكون الصّدق زلّة لسان".



(محمود درويش) ......





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