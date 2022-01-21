برهم صالح: الهجوم الإرهابي في ديالى محاولة فاشلة لاستهداف امننا

2022/01/21 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ،اليوم الجمعة، أن الهجوم الإرهابي الجبان في ديالى محاولة خسيسة وفاشلة لاستهداف الأمن.

وقال صالح في تغريدة له : إن “الهجوم الإرهابي الذي تعرض له أبطال الجيش في ديالى محاولة خسيسة وفاشلة لاستهداف أمننا، وقطعاً لا يمكن الاستخفاف بمحاولات إحياء الإرهاب على صعيد المنطقة”.

وأضاف أن “واجبنا تمتين الجبهة الداخلية والمضي في الاستحقاقات الوطنية الدستورية لتشكيل حكومة مقتدرة حامية للأمن الوطني وخادمة للشعب”.

الهجوم الإرهابي الجبان الذي تعرض له ابطال الجيش في ديالى محاولة خسيسة وفاشلة لاستهداف امننا، وقطعاً لا يمكن الاستخفاف بمحاولات احياء الارهاب على صعيد المنطقة.



واجبنا تمتين الجبهة الداخلية والمضي في الاستحقاقات الوطنية الدستورية لتشكيل حكومة مقتدرة حامية للامن الوطني وخادمة للشعب.

— Barham Salih (@BarhamSalih) January 21, 2022

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