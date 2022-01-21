ما الذي يؤثّر على خصوبة النساء أو الرجال: اللقاح أم الإصابة بفيروس كورونا؟

2022/01/21 | 13:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا رابط بين اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وتراجع نسبة إمكانية الحمل، وفق دراسة نُشرت الخميس، في المجلة العلمية "America Journal of Epidemiology"..إذًا ما الذي يؤثّر على الخصوبة لدى الثنائي الطامح للإنجاب.

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