بعد ظهوره بمقطع فيديو.. شرطة بغداد تعتقل أب عنفَ ابنه في بغداد

2022/01/21 | 13:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، عن اعتقال اب قام بتعنيف ابنه في منطقة الراشدية.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “بعد انتشار مقطع فديو لاب يعنف احد أبنائه تحفظت مفارز قسم شرطة الراشدية على الاب بعد تقديم ام الطفل شكوى الى مركز الشرطة تطلب فيها توفير الحماية اللازمة لها […]

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شرطة بغداد تعتقل أب عنفَ ابنه في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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