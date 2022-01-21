المرصد: استمرار هجوم داعش على سجن الحسكة ومقتل 18 كرديا

2022/01/21 | 13:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، باستمرار الاشتباكات العنيفة داخل سجن غويران بالحسكة، بين قوى الأمن الداخلي وقوات مكافحة الإرهاب وحراس السجن من جانب، وعناصر تنظيم داعش من جانب آخر، وذلك بعد أن تمكن سجناء التنظيم من السيطرة على معظم السجن بعد سيطرته على أسلحة وذخائر الحراس السجن، في أعنف هجوم للتنظيم منذ إنهاء سيطرته على مناطق مأهولة بالسكان.

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